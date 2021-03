no volvió al Barça por Griezmann

Desde que se marchase del FC Barcelona en 2017, Neymar siempre ha estado rodeado por los rumores de una posible vuelta al Camp Nou. Pese a que estos han tenido menos fuerza en los últimos tiempos por culpa de la crisis económica provocada por pandemia, con la confirmación final del brasileño de que es feliz en París, en el verano de 2019 parecía que el hijo pródigo podía volver a casa.

Sin embargo, el club no tenía el dinero suficiente para acometer la operación, sobre todo después de haberse gastado semanas antes más de 100 millones de euros en traer a Antoine Griezmann. Así lo ha recordado el que fuera secretario técnico del Barcelona en aquel entonces, Eric Abidal.

“Diez días antes del final del período de fichajes, fui a París para hablar con Leonardo (director deportivo del PSG). Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, creo que al 100% podríamos haber vuelto a fichar a Neymar“, asegura el francés.

“Necesitábamos un atacante y cuando Neymar estaba en Barcelona era increíble. No se trata de qué jugador es mejor, era lo que pensé que era la posición que necesitábamos en ese momento. El equipo necesitaba un verdadero extremo. El presidente decidió fichar a Griezmann”, afirma.

Del mismo modo, Abidal explica que otro de los grandes problemas para traer de vuelta al brasileño fueron los problemas legales que tiene con el club, algo que, por otro lado, es uno de los aspectos por los que gran parte de la afición no veía con buenos ojos el fichaje y por los que todavía no lo han perdonado.

“Uno de los argumentos en contra de Neymar fue que tenía un caso judicial contra el club, por lo que no era fácil. Dijeron que tendría que detener el proceso judicial si quería regresar. Ese no fue mi problema porque no estaba en el club cuando sucedió esa disputa. En mi opinión, podría fichar al jugador, pero no sucedió”, sentenció el exfutbolista.