‘No vamos a ir a Curazao a defendernos’, Thomas Christiansen

Waterman también sintió alegría por el gol que anotó, pero mucho más por el triunfo. “Pudimos sacar una victoria. Ahora nos toca viajar a Curazao y hacerlo bien también para seguir avanzando de fase y los goles no servirían de nada si no clasificamos”, reconoció.

“Habíamos creado varias ocasiones de gol y no habían entrado, y se me dio la oportunidad de poder anotar. Pero lo importante era sacar el resultado en casa para ir a la de ellos con un buen marcador, que pudo ser mejor, pero así es el fútbol”, indicó Quintero.

You May Also Like