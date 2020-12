‘No vamos a esperar a que se dé lo peor para ver dónde buscamos’, dice Sucre sobre la contratación de médicos extranjeros

En tanto, a partir del 18 de diciembre comenzará a regir un nuevo horario del toque de queda y ley seca: de 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. En la actualidad, el toque de queda es de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Explicó que la cuarentena total empezará desde las 7:00 p.m. del viernes 25 y terminará a las 5:00 a.m. del lunes 28 de diciembre; y la segunda cuarentena será desde las 7:00 p.m. del viernes 1 de enero hasta las 5:00 a.m. de lunes 4 de enero.

