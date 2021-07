No vacunados acaparan camas de hospitalización

“Yo le puedo decir que, aproximadamente, arriba del 95% de los que están en intensivos con el virus son no vacunados. Lo reiteramos y siempre lo hemos dicho, que en realidad no entendemos a los grupos antivacunas con los mensajes que envían”, dijo el intensivista.

“Eso habla muy bien de la vacunación. Claramente, los pacientes que se están enfermando ahora son los pacientes no vacunados. Los vacunados casi no llegan al hospital”, manifestó Saldaña.

No obstante, se consultó a médicos intensivistas, a la Caja de Seguro Social (CSS) y a directores médicos de hospitales privados, quienes suministraron información que permite concluir que casi todas las hospitalizaciones por la Covid-19 que se reportan hoy en día se dan en personas que no están vacunadas.

