El consejo de Mark Cuban que no quieres oír: No uses tarjetas de crédito.

“La deuda de las tarjetas de crédito es riesgosa en sí misma, y las personas que se ven obligadas a asumirlas a medida que la economía se desacelera son personas que no tienen otras buenas opciones ”, dijo al Post el investigador Christian Weller, del Center for American Progress y política pública en la Universidad de Massachusetts.

Cuban sugiere que lo mejor es pagar las tarjetas de crédito lo más pronto posible y, si es viable, simplemente quemarlas. “No son tus amigas”, insistió Cuban, citado por CNBC Make It. “Las tarjetas de débito están bien, pero solo si no hay cargos”, agregó.

Puede ser difícil de escuchar, pero Mark Cuban tiene un buen consejo sobre las tarjetas de crédito: y es tan simple como no usarlas . El multimillonario e inversor de Shark Tank cree que no hay forma alguna de volverse rico a base de préstamos, especialmente con las tasas de interés actuales.

