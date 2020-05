No todos tenían que morir: un momento de reflexión sobre las 100.000 muertes por coronavirus en EE.UU.

“Cuando haces eso (la reapertura) y no ves ningún efecto negativo en una semana, no te confíes demasiado”, le dijo a CNN Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Trump dice que Estados Unidos ha “prevalecido” en la pandemia y con frecuencia se ha jactado de que el país ahora lidera en cuanto a las pruebas de detección en el mundo, una afirmación que no está respaldada por la métrica per cápita. Según los últimos datos del Proyecto de Rastreo de Covid, Estados Unidos ha realizado 15 millones de pruebas durante la pandemia. Información recopilada por la Universidad de Oxford muestra que después de un comienzo lento, las pruebas en EE.UU. se están poniendo al día. El país ha llevado a cabo 45 pruebas por cada 1.000 personas, por encima de países como Canadá y el Reino Unido, pero sigue detrás de estados como Australia, Italia y Nueva Zelandia, el cual ha sido ampliamente elogiado por su manejo de la crisis.

La narrativa preferida de la Casa Blanca llegó el mismo día en voz del zar de Economía Larry Kudlow, y no sería la primera vez en las siguientes semanas que un representante político no calificado hablaría de asuntos médicos. “Hemos contenido esto. No diré que es impenetrable, pero está bastante cerca de eso”, afirmó Kudlow.

Entre las víctimas también están quienes siguen con vida: los más de 30 millones de estadounidenses cuyo sustento desapareció en el colapso más dramático de la historia económica de EE.UU. Una generación nacida en medio del miedo al 11 de septiembre acaba de graduarse de la escuela secundaria durante otro trauma nacional. Las familias cercanas y lejanas no se han reunido en meses, y pueden no hacerlo en los próximos.

