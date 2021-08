No todos los narcisistas son iguales: así podemos distinguirlos

Es más, los narcisistas grandiosos no sentían que habían alcanzado la inclusión social , pero tampoco la deseaban especialmente. Por el contrario, los narcisistas vulnerables tampoco sentían que habían alcanzado la inclusión social, pero la deseaban con fuerza. Por lo tanto, los narcisistas grandiosos sienten que han alcanzado sus objetivos sociales, pero los narcisistas vulnerables no.

Cualquier persona puede tener o desear tanto el estatus como la inclusión, solo uno de los dos, o ninguno. Por ejemplo, en la serie de televisión Los Simpson, el personaje del Sr. Burns tiene un estatus alto pero no es especialmente querido ni aceptado, mientras que el personaje de Homer Simpson es muy querido y aceptado pero no tiene un estatus alto.

