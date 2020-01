No todo es color de rosa

Pero no es solo eso, hay otros síntomas y hechos tan graves como esa ola de crímenes e, incluso, en cierto sentido, más preocupantes en lo que hace al derecho a la información de la gente; el de todos y cada uno de los ciudadanos. El asesinato de un periodista es un acto repugnante en sí mismo y por su motivación: impedir que informe y que la gente reciba su información. Pero por cada colega muerto hay decenas de periodistas dispuestos a ocupar su lugar y a difundir lo que él tenía en su notas, lo que él había investigado, lo que había descubierto. Paralelamente, en otro plano y no en esa forma flagrante, pero quizás con mayor efectividad en sus fines, se han incrementado y han proliferado mecanismos, normas y prácticas que recortan y reducen el menú informativo, limitando a los ciudadanos en su derecho a saber lo que pasa y en particular lo que hacen los gobernantes.

