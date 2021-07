‘No tengo tanta confianza en mí como antes’: Simone Biles

Nunca, antes de ella, una gimnasta había logrado cinco coronas mundiales en el concurso general. “A veces me pregunto cómo lo hago, me gustaría poder salir de mi cuerpo para verlo con mis propios ojos”, confiesa.

Sigue siendo la mejor gimnasta de todos los tiempos, una denominación que ella misma acepta al llevar en sus mallas la cabeza de una cabra de lentejuelas, o goat en inglés, un juego de palabras con GOAT (Greatest Of All Time), que distingue al mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina.

Pero, pocos se esperaban que se viniera abajo delante de todos y no pudiera continuar junto a sus compañeras: “No tengo tanta confianza en mí como antes. Tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes”, reconoció.

You May Also Like