“No tengo miedo a las las gradas. Soy fuerte frente a eso”

Sapir Berman ha dado un paso de gigante en el fútbol mundial. Se trata de la primera árbitra abiertamente transgénero de la historia en ejercer en el fútbol masculino y lo hará en la liga israelí.





“Soy Sapir. Tengo 26 años, siempre me vi como una mujer y desde joven no supe cómo ponerle un nombre”, se presentó en rueda de prensa la colegiada una vez llevada a cabo la operación de cambio de sexo con la que dejó de ser Sagi Berman ha anunciado al mundo su operación de cambio de sexo.

Con el respaldo de la Federación de Fútbol de Israel, los clubes y la asociación de árbitros del país, Sapir Berman derriba un muro de dimensiones descomunales. Ya hace años Lucy Clark se convirtió en la primera árbitro transgénero de Inglaterra, pero pitó en la liga femenina. Sapir ha ido un paso más allá.

“Conviví junto a la figura muy masculina que era. Era un hombre muy exitoso, en el arbitraje, en los estudios, incluso con las chicas. Pero tuve que dividir estos mundos porque me di cuenta de que la sociedad no me aceptaría. Durante casi 26 años tuve que vivir como no era, pero ahora decidí exponerme”, confesó la árbitro. “Lo hice por mí, pero también por mis familiares que me vieron sufrir. Hoy estoy completa, segura, sé que estoy haciendo lo correcto y sé que hay un apoyo muy amplio a mi alrededor. Espero sinceramente que nuestra sociedad sea más inclusiva. Estamos aquí para cambiar”.

“Llegué a la conclusión de que no podía ocultarlo más y estaba empezando a sentir desde adentro que estaba fuera de mi control. Ya no tengo miedo de las reacciones de las gradas. Me he encontrado con sexistas, insultos y nunca le di importancia. Soy fuerte frente a eso“, admite Berman.