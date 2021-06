“Las epidemias invernales duran unos dos meses y estamos quizá pasando el ecuador. No sé cómo evolucionará porque es nuevo. En Australia, donde pasó algo parecido, la epidemia de VRS fue en primavera-verano y superó a las epidemias previas invernales . Espero que eso no nos pase porque va a ser un problema”, reconoce Calvo. Según un estudio de febrero, los casos de VRS aumentaron a partir de septiembre de 2020, cuando se empezaron a relajar las medidas contra la covid.

“Las urgencias están llenas. No tenemos camas para ingresar. No estamos como en diciembre de 2019 (cuando se registró el último pico normal de VRS, antes de la pandemia), pero nos acercamos peligrosamente en todo Madrid . Esta noche no había camas para trasladar, aunque por la mañana se dan altas y se quedan camas libres, estamos en una situación complicada”, lamenta.

