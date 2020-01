‘No temo a las presiones’: director de Contrataciones

Trabajé en la primera DGCP entre 2006 y 2009. Posterior a eso asesoré por 10 años a organismos como el Banco Mundial y la Unión Europea en temas para la región sobre contrataciones. Soy un persona técnica y no política. Mi integridad es lo que me va a mantener en mi puesto de trabajo. No le temo a presiones y se va cumplir lo establecido en la ley.

You May Also Like