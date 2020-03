No te contagies del miedo

Panameños y panameñas: no tengamos miedo. Tengamos cuidado y responsabilidad ante el coronavirus. Aprovechemos el tiempo para valorar lo realmente importante para nosotros: la vida, la salud, y el bienestar. Si adoptamos las medidas adecuadas, este virus no se irá en una semana, pero sí habrá menos personas en riesgo. Cuidemos entre todos a la familia panameña.

Si no tienes que salir, por favor, quédate en casa. Es posible que tu sistema inmunológico esté bien y el virus no te afecte. Hay personas que no están en iguales condiciones, ya sea porque sufren otra enfermedad, son adultos mayores o personas vulnerables. Seamos empáticos, solidarios y busquemos el bienestar de todos.

You May Also Like