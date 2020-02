No subestime el poder del mercado de los mayores de 50

Mi edad llevó a los vendedores a suponer que debo estar desesperado por compañía, sufriendo con el declive de mi salud y rumiando mi propia muerte. Mientras tanto, prácticamente no he visto marketing para la clase de cosas que me interesan, como excelentes hoteles en Roma o hermosos lugares para una excursión.

Me han dirigido publicidad sobre incontinencia y disfunción eréctil. También me de anuncios para servicios de citas.

You May Also Like