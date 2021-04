“No son tía y sobrina, son hermanas”

Este pasado viernes, Flores rompía su silencio en El programa de Ana Rosa, en el que trabaja como tertuliana para comentar el reality de supervivencia. Dirigiéndose a cámara, la hija de Rocío Carrasco hacía un llamamiento público a su madre : “Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, estamos aquí, levanta el teléfono, llámanos, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas, no quiero más dolor, ya no puedo más”, le ha dicho.

