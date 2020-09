no son población de riesgo para la COVID-19

Y, en su opinión, tienen que mantener estos cuidados, pues estos datos, insiste, no quieren decir que los asmáticos no deban protegerse “por lo menos igual que el resto de la población” y adoptar las mismas medidas de prevención, así como continuar con sus tratamientos.

No obstante, Blanco destaca que este grupo de pacientes también se ha protegido más durante la pandemia mediante la adopción de “precauciones especiales” . “Se autoconfinaron al principio, empezaron a utilizar mascarilla de forma sistemática antes de que se aconsejara. No sabemos eso qué papel ha tenido”, dice la experta.

Este trabajo, encabezado por el mexicano Fernando Holguín, ha concluido que el asma no parece ser un factor de riesgo para desarrollar un cuadro grave de COVID-19 que requiera hospitalización e intubación , sino que este grupo de pacientes presenta una evolución de la enfermedad similar a la del resto de la población -algo que no ocurre, por ejemplo, con la gripe-. Asimismo, ha observado que los inhaladores con corticosteroides pueden “dificultar la entrada del coronavirus” .

Obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca… La comunidad científica emprendió a principios de año una carrera contra el tiempo para identificar las patologías que pueden provocar un empeoramiento en los pacientes de COVID-19. Ahora, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Colorado y publicado en la revista Annals of the American Thoracic Society ha permitido respirar aliviados a los asmáticos, que no son población de riesgo para la enfermedad.

