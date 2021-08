“No somos entretenimiento, somos humanos”

“Sólo traté de salir y hacer un buen ejercicio para competir una vez más en los Juegos porque me había clasificado para cinco finales, pero luego me retiré . Eso fue malísimo, pero estuve emocionada de estar en las gradas animando al equipo estadounidense”, añadió Biles.

Y es que recordamos que Biles decidió dar un paso a un lado tras el primer día de competición porque “física y mentalmente no era seguro”. “Tuve que ser evaluada por los médicos todos los días, y luego tuve dos sesiones con un psicólogo deportivo del equipo, pero he estado entrenando en la barra todos los días”, explicó.

