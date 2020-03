“No sois invencibles, este virus os puede matar”

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado a los jóvenes de que no son “invencibles” y podrían morir a causa del coronavirus. Así lo ha afirmado en la rueda de prensa diaria que ofrece la Organización. “Hoy tengo un mensaje para los jóvenes: no sois invencibles . Este coronavirus podría llevarte al hospital por semanas o incluso mataros ” alertó Tedros.

