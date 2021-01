No se van a morir todos los panameños, ¿pero…?

Como de esta no van a morir todos los panameños por la pandemia que nos acomete, de eso no cabe la menor duda, a pesar de que nos conducen por un tenebroso camino de arena movediza, es tiempo aún de que alguien con dos dedos de frente en este Gobierno amamantado con leche fiada, sugiera ponerle mascarillas a la economía y a “Reymundo y a todo el mundo” y a trabajar rápido con autocuidado y en forma gradual, menos dejar caer los negocios encima de una telaraña ruin de infraestructuras y sobre el cálculo de 10 000 cadáveres que en tres años la pandemia pudiera dejarle a un Panamá de minusválidos y manos flácidas. MÁS INFORMACIÓN

