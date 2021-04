¿No se soportan?, Chiquis Rivera manda a Ana Bárbara al suelo

Quien también no para de trabajar es Chiquis. Al parecer esta famosa no para y también se distingue como compositora, pero definitivamente lo suyo es cantar. La hija de La Diva de la Banda se ha mantenido activa siempre a pesar del Covid-19 incluso y ha estado compartiendo su música en redes sociales.

Esta no es la primera vez que la sobrina de Lupillo Rivera y Altagracia Ugalde comparten silla en Tengo Talento Mucho Talento y desde el primer momento se notó la conexión y lo divertidas que son ambas. Las famosas no dudan en divertirse entre ellas, con sus compañeros y participantes y por supuesto, al televidente; además de aportar el toque de belleza que el programa de televisión requiere.

La cantante de 50 años de edad no consideró la fuerza y las voluptuosas caderas de Chiquis y al realizar lo solicitado, terminó mandando a la bella Ana Bárbara al suelo. Lo peor es que solo era una prueba y no el vídeo final, por lo que muy probablemente la situación se volvió a repetir.

