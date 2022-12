Portugal cayó este sábado en los cuartos de final del Mundial de Qatar frente a la revelación del torneo, Marruecos. Sin embargo, el auténtico motivo del enfado de los jugadores lusos fue otro bien distinto, la presencia como colegiado principal del encuentro del argentino Facundo Tello. Empujados por la rabia y el dolor del momento, ni Pepe ni Bruno Fernandes se mordieron la lengua.

Primero habló el veterano Pepe, que tuvo que decir adiós a su último Mundial frente a Marruecos, y criticó la decisión de asignar un árbitro argentino: “Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre el partido. Era inaceptable tener a un árbitro argentino arbitrando el partido, después de lo que dijo ayer Messi llega un argentino y pita. En el segundo tiempo no se jugó nada y sólo añade ocho minutos. Trabajamos muy duro. Ocho minutos de añadido y no se jugó nada. En el segundo tiempo solo queríamos jugar. Estamos tristes, tuvimos calidad para ganar, lamentablemente no logramos hacerlo”.

El ex madridista hizo referencia a las palabras de Messi y el ‘Dibu’ Martínez sobre Mateu Lahoz y su arbitraje durante el Países Bajos – Argentina, que levantaron después las sospechas en el vestuario portugués. Tanto el capitán como el portero de la ‘albiceleste’ se quejaron insistentemente sobre la designación del colegiado español, “un árbitro que no está a la altura” según Messi. Martínez fue más allá: “Nos tocó el peor árbitro del Mundial de lejos. Quería que nos empataran. Es una locura ese árbitro, un arrogante. Le dices algo y te habla mal… Como quedó fuera España creo que quería que quedásemos nosotros fuera también“.

Ante este panorama, Bruno Fernandes fue otro paso más allá, y se despachó a gusto: “No sé si le van a dar la copa ya a Argentina. Me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que en nuestro partido haya un árbitro de un país que sigue en la Copa y que no haya uno portugués, porque si tienen nivel para la Champions también lo tienen para estar aquí. Los árbitros de hoy no están acostumbrados a la Champions. Han inclinado el campo contra nosotros porque en el primer tiempo me han hecho un penalti claro”.

“¿Partido con muchas interrupciones? Sabíamos qué tipo de árbitros encontraríamos en este partido. No voy a ir allí, pero hubo muchos minutos en los que el juego estuvo parado. Al menos, en la segunda mitad, debió haber 15 o 20 minutos de tiempo añadido. Sabíamos que íbamos a jugar contra algo más que Marruecos y que lo teníamos que resolver en 90 minutos”, añadió Bruno con amargura tras la eliminación.