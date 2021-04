“No sé si Cala es racista, pero tiene que pagar por lo que me dijo”

El presunto insulto racista que recibió Mouctar Diakhaby está lejos de ser olvidado, al menos por parte del futbolista francés. Aunque LaLiga ha exculpado a Juan Cala porque no han encontrado pruebas al respecto, el jugador del Valencia no va a cejar en su empeño de pedir responsabilidades a quien sea, empezando por el propio defensa del Cádiz.





“Yo a Cala no lo conozco personalmente, no puedo decir que sea racista, no lo conozco, pero ha dicho una palabra racista y por eso tiene que pagar, porque si dejamos pasar esas cosas… no vamos a erradicar jamás el racismo en la sociedad”, asegura el valencianista en una amplia entrevista en ‘AS’.

Para Diakhaby no es un problema de España, sino algo más grave. “Hay racismo en la sociedad y en todos los países. No es un caso de España. Pasa en España, en Inglaterra, en Francia, en todos los lados. Por eso es algo que tenemos que erradicar. La gente tiene que pensarse mejor cuando dice algo, todos somos humanos e iguales. Yo también tengo amigos de todos los colores”, recuerda.





Así fue la jugada de la polémica

Diakhaby relata de nuevo lo ocurrido. “Me insulta y se gira. Yo lo de “déjame en paz no lo escucho”, porque él luego se fue de espaldas. Yo grité “árbitro, árbitro”. Mi reacción fue rara. Era la primera vez que me pasaba eso y me olvidé de todo lo que pasaba en el césped. Solo tenía sus palabras en la cabeza. Él me lo dice cuando se levanta. Creo que se hace daño, eso no lo sé, pero se levanta y entonces me lo dice. Se ve en la imagen que se gira un poco hacía mi y la última palabra que sale es “mierda”. Pero cuando lo dice está más cerca del suelo que de pie”, cuenta al periodista en la rueda de prensa.

También cuenta cómo Fali, buen amigo de Cala y uno de los pesos pesados del Cádiz, intentó quitarle hierro a la situación. “Me intentaba calmar. Intentaba que yo le escuchara. Me hablaba de cosas del escudo, pero yo no quería saber nada de nadie. Me decía: “Tú tranquilo, tú piensa en tu escudo”. Le dije que es un tema que no es para pensar en el fútbol ni en el dinero. Era una cosa de racismo. Me quería tranquilizar, pero yo, lo habéis visto todo, estaba muy enfadado”, recuerda.