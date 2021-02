“No se puede perder dinero solo por ir en contra de lo establecido”

“La plata tenía muy buenas perspectivas, venía de subir el año pasado un 60%, este año se estaba comportando bien”, comenta Robles. “Entonces, ahora los inversores no han utilizado los mismos motivos que les han llevado a invertir en las primeras compañías, no sabemos hasta qué punto tienen una mentalidad común”.

Sin embargo, el experto no cree que este tipo de acciones tenga mucho más recorrido, porque los pequeños inversores no pueden permitirse pérdidas sostenidas en el tiempo.

“Si no tenemos acceso directo al mercado, no podemos provocar un gran movimiento alcista”, indica. “Mi hipótesis es que esto está movido por grandes inversores, con información privada no conocida por el resto del mercado, y que está haciendo estos movimientos”.

