“No se puede juzgar por lo que hizo con 15 años”

En este sentido, Pedro García Aguado ha señalado que ante este tipo de situaciones, las víctimas siempre son los niños: “Cuando eres un niño se te enquistan los conflictos. Es lo que le debe pasar a esta niña. Debe tener un enquistamiento de rabia, de rencor , que hizo que se comportara como lo hizo. Por una acción de cuando tenías 15 años no se te puede juzgar toda la vida. Por falta de acompañamiento, de asesoramiento, se reacciona de la peor manera posible, pero eso no significa que seas mala persona”, ha defendido.

Según el fallo de esa sentencia, este tipo de situaciones se venían sucediendo “desde hace aproximadamente tres años y de forma reiterada”. La joven increpaba a su madre “con expresiones tales como ‘Eres una guarra, no eres mi madre, mi madre es la mujer de mi padre, tú dabas patadas a tu barriga cuando estabas embarazada de David, tengo ganas de partirte la cara, guarra, puta , mi padre tenía razón, eres una maltratadora psíquica, a esta casa no me trae ni la policía ni un juez, ni tu padre y tu madre que están bajo tierra”, reproduce la sentencia del Juzgado de menores.

