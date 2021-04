‘No se puede excluir de responsabilidad penal a Martinelli’

“ La fungibilidad del dinero no puede ser obstáculo ni pretexto para no perseguir el blanqueo de capitales a bienes operados en España sobre los que existiría sospecha fundada de su procedencia ilícita” , indicaron.

El juzgado Segundo de la Audiencia Nacional, que instruye el caso de FCC, consideró mediante auto de 17 de noviembre de 2020 que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigar el delito de corrupción pasiva internacional y que, hasta ese momento, no se daban los indicios suficientes respecto al blanqueo de activos de parte de Martinelli.

