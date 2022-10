no se han alcanzado ni la mitad de los usuarios previstos

Para remediar esta situación, The Wall Street Journal afirma que Meta podría lanzar una versión para ordenadores y móviles . En un principio, la idea debería estar lisa para finales de año, aunque la entidad señaló en el medio que todavía no hay una fecha establecida .

The Wall Street Journal informa que Horizon Worlds no cumple con las expectativas del rendimiento interno fijado por Meta. El medio de comunicación accedió a los documentos internos de la empresa, donde se indicaba que querían conseguir medio millón de usuarios activos mensuales antes de que finalizara el año.

You May Also Like