“Ya no se habla de noche electoral, sino de semana electoral e incluso de mes electoral “, comenta a 20minutos la investigadora de Elcano, Carlota García Encina. Esto viene a demostrar que el 4 o el 5 de noviembre todavía no estará del todo claro quién ocupará la Casa Blanca durante los próximos cuatro años. Mientras, ambos candidatos siguen intentando consolidar sus nichos de votantes. Trump, eso sí, ha dejado en el aire la posibilidad -cada vez más real- de que no reconozca el resultado de los comicios si finalmente pierde.

