“No se explica que un buque de última generación encalle así”

El capitán García recuerda que al principio se dijo que una ráfaga de viento había sido la responsable de llevar al Ever Given a la orilla. “ Estos barcos son unos monstruos que tienen una pantalla muy grande, están muy expuestos, pero una ráfaga de viento no te puede llevar a la orilla”, comenta. “Creo que era un viento de 50 kilómetros por hora, lo que es un poco fuerte pero nada más”.

Pero no existe peligro incluso en las partes estrechas del Canal, como en la que se ha quedado varado el ver Given, insiste. “Es verdad que hay que llevar el rumbo muy fino , maniobrar con cuidado, pero cuando pasas por sitios estrechos el capitán lleva uno o dos pilotos pendientes de que el buque siga su trayectoria, y cualquier pequeño desvío lo detectas enseguida”.

“No se explica que con un práctico a bordo, un buque reciente, de última generación como el Ever Given, se vaya contra la arena “, indica Zamora, que fue capitán durante cuatro años, es doctor en marina civil y navegó por el Suez en los ochenta.

El canal, una de las principales vías mundiales para el tráfico marítimo comercial y de hidrocarburos, está atascado desde el martes pasado por el encallamiento del Ever Given, un supercargador que se ha quedado atravesado en la parte sur de la infraestructura.

Atravesar el Canal de Suez suele ser una operación sencilla y sin sobresaltos, que lleva al menos 16 horas y durante el cual se cuenta con ayuda permanente. Dos capitanes de marina mercante consultados por 20minutos , con experiencia en ese paso, resaltan que el accidente del Ever Given podría achacarse a un fallo en los sistemas de la nave y nunca a riesgos que se hayan podido presentar en la vía.

