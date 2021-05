no se desarchivarán cuando recibas un nuevo mensaje

WhatsApp Beta se ha actualizado y por fin se estrena una función muy pedida por todos los usuarios. Como ya avanzó el año pasado WABetaInfo, la sección de ‘Chats Archivados’ ahora es mucho más completa, ya que no solo archivará, sino que silenciará para siempre los chats archivados, quedándose como tal y no molestando en tu pantalla de inicio en WhatsApp.

