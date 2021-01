No se amaba, Jennifer López reveló que tuvo que ir a terapia

Aún cuando no señaló de que relación hablabla, se pensó que podría ser sobre el matrimonio de Marc Anthony, con quien tuvo gemelos, aunque si aseguró que ahora comprende que sus “relaciones personales” no eran ideales.

“Recuerdo cuando estaba haciendo terapia, al principio, ya sabes, un poco en mis 30 y se hablaba mucho sobre amarse y yo estaba como, ‘Me amo a mí misma’, pero obviamente estaba haciendo todas estas cosas en mis relaciones personales que no parecía que me quería a mí misma… ni siquiera entendía el concepto de eso. Me tomó tiempo y todavía es un viaje para mi”, señaló, la actriz de 51 años.

