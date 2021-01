“No se adoctrina en diversidad, se educa”

“Lo de que educar en diversidad es adoctrinar a los niños es una ridiculez. De hecho, si la sociedad adoctrina en algo, es en la heteronormatividad . Lo que los medios nos están transmitiendo constantemente y lo que vemos en nuestro entorno es la representación de la heterosexualidad”, apunta. “Adoctrinamiento en la escuela con respecto a la diversidad no hay ninguno, hay solo educación en diversidad. Y no porque sea un capricho nuestro, sino porque así lo dice la legislación educativa. Igual que luchamos contra el machismo, igual que luchamos contra el racismo, pues tenemos la obligación de luchar contra el acoso LGTBIfóbico “.

Y es que, tal y como afirma el tuitero, “durante mucho tiempo, las personas LGTBI se criaron sin referentes visibles en los medios de comunicación y eso hizo que de alguna forma tuvieran una infancia y adolescencia sin modelos a seguir”: “Como digo en el libro, creo que durante muchísimo tiempo se ha hablado del colectivo en los medios vinculándolo con la noche, la enfermedad o la soledad . Y claro, cuando tú estás descubriendo lo que eres y ves que son solo cosas malas, pues dices ‘¿Dónde me estoy metiendo? Igual debería intentar no ser así'”.

Aparentemente, las cosas han cambiado, pero lo cierto es que la lucha contra la homofobia no siempre es un camino hacia delante y que “tenga siempre procesos sumativos”. “Hay momentos en la historia en los que se da un paso muy grande, otros en los que se estabiliza la cosa y otros en los que incluso se puede dar algún paso atrás. Por eso creo que hay que estar siempre súper en guardia para no perder ninguno de los derechos que hemos conseguido tras muchísimo tiempo de lucha”, reclama el escritor malagueño.

“Lo más fácil para mí habría sido hacer una novela, pero conforme lo escribía me daba cuenta de que había partes que eran demasiado duras , y pensé que narrándolo con dibujos coloridos aligeraba un poco el peso y lo hacía más accesible”, justifica el conocido tuitero. “Me parecía también interesante que tuviese ese formato como de una libreta o un diario para que cualquier persona se diese cuenta rápidamente de que me estaba desnudando emocionalmente y por eso tiene sus imperfecciones: algunos tachones, dibujos más feos, otros más bonitos, a veces la tinta se sale de las líneas…”.

