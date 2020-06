No salga si no debe, el COVID-19 no se ha ido

Un nuevo capítulo en nuestras vidas empieza a escribirse hoy con la apertura del segundo bloque de actividades económicas tras más de 70 días de cuarentena total, por lo que según la ministra de Salud Rosario Turner, quien no tenga que salir, “que no lo haga si no es necesario porque el COVID-19 no se ha ido”.

Tras un recorrido por San Miguelito, con el objetivo de entregar mascarillas en el último día de la cuarentena, Turner señaló que lo más importante es que se inicia una nueva ruta a la normalización. Además que la entrega se enfatizó en las áreas de San Miguelito con mayor caso como Samaria, Belisario Porras, además de Tocumen, Curundú, Arraiján Cabecera y Vista Alegre.

El Minsa ha tomado todas las medidas para el siguiente paso de apertura, pero es corresponsabilidad de cada uno cuidarse, hasta el momento el sistema de salud no ha colapsado.

“Para este lunes iniciamos un proceso de toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. todo con el fin de evitar un colapso económico, pero se necesita de todos, por lo que es importante que no salgan sin mascarillas o que no olviden mantener el distanciamiento porque son claves.

Turner enfatizó que se ha solicitado fortalecer las atenciones en la Caja de Seguro Social y los Centros de Salud para que se atiendan a las personas con tos y fiebre, para que así solo lleguen a los hospitales los que verdaderamente podrían enfrentar el virus.

“En Panamá tenemos un 2.5% de letalidad comparada a toda América Latina, por lo que se puede decir que somos uno de los países con la tasa más baja”, destacó Turner.

Informe epidemiológico

Al corte de este domingo, se reportan 347 nuevos casos, lo que da un total de 13,463 casos positivos. Además se incluyen 98 casos que fueron notificados de manera tardía por parte de la Caja de Seguro Social.

En aislamiento domiciliario se registran 3,243 personas, mientras que en hoteles hay 526, van 336 fallecidos y 370 pacientes hospitalizados.

La Región Metropolitana de Salud ha entregado 4,800 mascarillas enfocándose en los corregimientos con más casos.

79

pacientes están en la unidad de cuidados intensivos.

336

personas han fallecido a causa del covid-19.

9,514

personas se han recuperado en el país desde que inició todo.

La apertura no indica que se abre el país, es un proceso de gradualidad, si hay que hacer cercos más adelante, se harán, la idea es que no haya más desempleo, lo más importante es la salud del país. Es por ello que se han ampliado la medidas para que se pueda actuar.