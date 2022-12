Ana María Aldón se ha abierto en canal y, en declaraciones a Fiesta, ha revivido un traumático pasaje de su vida: el nacimiento de su hija Gema cuando ella solo tenía 17 años.

Un episodio que vivió en completa soledad y en el que temió por la vida del bebé.

“Ese fue otro trauma muy gordo. Yo esperaba toda la noche que vinieran mi madre, mis hermanas… Tenía solo 17 años. Me dejaron sola, cada uno por sus motivos. Mi madre estoy segura de que le hubiera gustado estar a mi lado, pero mi padre vivía entonces. El padre de mi hija sí que estuvo la noche del parto, pero yo estuve muchas noches sola en la silla de un hospital llena de puntos“, rememoró la diseñadora.





“La niña tenía un problemita de corazón y no sabía si iba a sobrevivir. No sabía lo que era peor, que la niña tuviera un problema o que una doctora me hablara así. Me sentía tan mal”, recordó entre lágrimas.

Entonces, echó la vista atrás y narró esos difíciles primeros momentos de vida de la pequeña y cómo ella nunca quiso que a ella le pasara cuando le tocara vivir la experiencia de la maternidad. “Mi situación era muy dura. Yo, cuando mi hija se quedó embarazada, me la traje a Madrid. Cuando mi nieta nació, la que estaba en el parto era yo”.

Además, recordó cuando vivió a quedarse embarazada de José Ortega Cano, que, en el momento del parto del que es su hijo pequeño, se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Zuera. “El dolor de verme sola y de dejar al padre de mi hijo donde lo dejé. Aquella situación fue horrorosa. Volvía a verme sola con otro hijo”, narró la diseñadora.