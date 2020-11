“No sabía que había muerto su hermano”

Ver esta publicación en Instagram

Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio…mi vida. Se que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte te mi alma. No se donde está pero sé que me duele!! Siempre he dicho que nadie se va, mientras se le recuerde así, que vas a estar conmigo siempre y con todos los que hemos tenido la suerte de conocerte. Ahora, vuela y llega a tu nuevo destino donde sin duda te espera gente que también te adora. Me queda un camino difícil pero confío en que me ayudes a recorrerlo. En este tiempo que nos está tocando vivir, no poder estar a tu lado, me va a marcar para siempre. A muchas personas les ha pasado lo mismo y ahora sé lo durísimo que es. Sabes?hay un montón de gente que con esto de la tecnología, se han unido a mi dolor y les quiero dar las gracias. Por eso he querido que supieran lo importante que eres para mi. Te quiero hermano del alma.

Una publicación compartida de Maria Del Monte Oficial (@mariadelmonte_oficial) el 21 Abr, 2020 a las 12:17 PDT