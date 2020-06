“No sabemos que pasará el último trimestre”

“No debo desvelar el objeto de la disputa (entorno a la negociación de los ERTE). Esta nueva propuesta de ERTE sale sustancialmente mejorada , incluye aspectos que causan preocupación y están mejorados. No sabemos qué va a pasar con el mercado de trabajo y la economía en el último trimestre del año y el acuerdo camina en esa dirección”, ha afirmado este jueves, justo un día después de asegurar que el Gobierno trabaja con “la mirada larga y la hacemos extensiva hasta final de año , porque, ojalá no pase nada y todo vaya bien, pero el Gobierno está en preaviso para cualquier reacción que tuviéramos que tomar con carácter inmediato”.

Así se ha manifestado durante una entrevista en el programa ‘Espejo público’ de Antena 3, en la que ha querido agradecer la labor de los agentes sociales. “Soy moderadamente optimista. Estoy convencida de que los actores sociales saben lo importante que es el acuerdo para este país . Me parece que vale la pena, es un plus de legitimidad a las empresas y trabajadores”, ha destacado.

