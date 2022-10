“No sabemos hasta cuándo va a durar”

No obstante, a pesar de que la demanda exterior no ha sido tan alta como se esperaba, el turista extranjero sí se deja más dinero que antes en nuestro país. Según el informe de Exceltur, el gasto por turista ha crecido un 11,8% respecto al verano de 2019 y el gasto medio diario se ha incrementado un 12,2%. La patronal matiza que ese incremento de gasto viene también motivado por la inflación (+8,4%), ya que eliminando su efecto, el aumento del gasto por turista se reduce al entorno del 3-4%.

La patronal destaca que “el 65% de la recuperación de la economía española en 2022 se debe a la actividad turística” y pide mayor implicación al Gobierno, más teniendo en cuenta la llegada de los fondos europeos Next Gen. “Nadie entendería que no se aprovechara la mayor llegada de fondos de los últimos tiempos para acometer la necesaria reconversión del sector”. En ese sentido, ha recordado la necesidad de un gran PERTE en el que la “colaboración público-privada” sirva “para reposicionar algunos destinos turísticos ya maduros”.

“El sector no ha salido de la crisis, sigue arrastrando vulnerabilidades desde hace años que no van a ser fáciles de resolver si no hay voluntad política en términos presupuestarios”, ha insistido.

