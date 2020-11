¡No respetan! Se hacen pasar por Gladys Brandao

La persona cambió de foto de perfil de WhatsApp. Ahora tenía la de la periodista Aracelis Quintero. ¡Ojo! La ex -‘miss’ Panamá nos contó que le chatearon a una amiga por WhatsApp como si fuera ella para hablarle incoherencias. La amiga de Gladys Brandao – a la que le chatearon- no cayó, pero la exmodelo está clarita que pudieron pedirle dinero para ayuda de algo o solo para difamar. “Ténganlo en cuenta”, destacó brandao.

“Lamentable, alguien se hizo pasar por mí y no salió nada bueno de esa boca. No dijo nada edificante, pero les cuento para que caigan en esto. Si alguien les escribe con mi foto o con la de otra persona y te dice que cambió de celular, que este es mi otro número, no crean en estas cosas, vayan a la fuente principal, a la persona y pregúntenle”, explicó la ex-“miss”.

