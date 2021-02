¡No resbaló!, a su hijo lo lanzaron a la Cinta Costera 3 y no sabía nadar

En el barrio de El Chorrillo hay una madre que ha pasado cuatro días muy difíciles. Y es que perdió a su único hijo varón el pasado 28 de enero de 2021.

Se trata del joven Óscar Alberto Núñez Marmolejo, de 15 años de edad, quien falleció ahogado en la Cinta Costera 3. Al menos eso fue lo que se reportó.

No fue hasta el amanecer del 29 de enero que ubicaron el cuerpo del joven que este año cursaría el noveno grado en el Instituto Bolívar.

Lea también: Ubican el cuerpo de joven que cayó al mar en la Cinta Costera 3

La madre de Óscar contó a día a día que ese día él salió a eso de las 9:00 a.m. y avisó que regresaría al mediodía. Al transcurrir las horas, ella se sintió inquieta. Su hijo no había regresado.

“Estoy preocupada, mi corazón de madre latía de la angustia, presentía algo”, destacó. Ante esta incertidumbre acudió a los padres de los muchachos que lo acompañaban. No hubo novedad.

Al regresar a casa, se encontró con su esposo y este le dijo que iría a la estación de Policía del área. Allí le reportaron que algo había sucedido en la Cinta Costera 3 con unos muchachos, que incluso había un ahogado.

La madre rompió en llanto y se negaba a creer que fuera su hijo. Uno de los amigos de su hijo sabían que Óscar no sabía nadar.

Entérate: Lagartillo ha ganado más de 6 mil dólares en OnlyFans

Al trasladarse al área en mención, confirmaron que el desaparecido era su hijo.

Pero no todo quedó allí. Familiares publicaron la foto del joven lamentando su fallecimiento en las redes sociales. Fue entonces cuando un vecino comentó en el post “la viví en 3D, estaba entrenado y vi cómo pasó. La verdad quedé impactado”.

Una de las hermanas de Óscar se contactaron con el cibernauta y este narró que cuando lo tiraron quedó impactado. Luego se trasladaron para ayudar al rescate, pero no se veía el cuerpo en el área.

Frente a este testimonio, la madre del hoy occiso expresó: “Quiero que la verdad salga a la luz y se pueda hacer justicia”. En tanto, de los jóvenes que acompañaban a Óscar se conoció que han dado varias versiones.

“Soy la madre y me arrebataron a mi hijo. Ellos no están diciendo la verdad. Se dice que después que hicieron eso salieron corriendo a esconderse en la azotea de la Multi 9 de Barraza. En el momento que empujaron a mi hijo, ellos no se tiraron ha a salvarlo, ellos se fueron corriendo. Después regresaron a avisarle a la Policía, ya era tarde. Las pruebas que se tienen recopiladas se van ha llevar a la Fiscalía. El barrio ha quedado impactado. Hemos ida al lugar de los hechos y no entendemos cómo se cayó, como dicen ellos. En ese lugar la única manera que te caigas es que te empujen”, relató la progenitora de Óscar.

Chequea esto: Acusan a Boza de copiar a Shyno Gatillo, y lo catalogan de agranda’o