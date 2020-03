No renuncie a su trabajo antes de responderse estas preguntas

¿Es momento de renunciar a su trabajo? La mayoría de las personas esperan y no consideran la pregunta sino hasta que sienten que deben dejar su empleo u organización, y eso las pone en desventaja. Podrían terminar eligiendo un “trabajo de saluda” en lugar de optar por el siguiente paso adecuado para su carrera.

No deje que esto le pase. Tome la oportunidad, al menos una vez al año, de evaluar a la organización y su posición en ella, junto con sus activos de su carrera personal. Tres preguntas pueden ayudarlo a evaluar en dónde está:

1. ¿ESTÁ TRABAJANDO PARA LA ORGANIZACIÓN CORRECTA?

He aquí siete señales que deberían preocuparlo:

— Ha ocurrido una fusión, adquisición o cambio de control, y usted no es parte de los cambios.

— La directiva es criticada repetidamente en la prensa empresarial.

— La organización no invierte en nuevos productos o servicios.

— Personas a las que respeta están saliéndose de la compañía.

— Se han reducido las ganancias o, si se trata de una organización sin fines de lucro, han caído las donaciones.

— Se contrata a personas externas en puestos directivos y ellas traen a sus amigos.

— Se implementan medidas para reducir costos sin aviso o sin razones sólidas.

2. ¿ESTÁ USTED EN EL PUESTO CORRECTO?

Un gran trabajo es el que lo ayuda a crecer y aprender. Es uno donde los colegas reconocen su contribución y donde usted trabaja en cosas emocionantes y satisfactorias. Siete señales lo ayudarán a determinar cuando su puesto ya no sea el adecuado:

— Sus bonos o aumentos ya no están por encima del promedio.

— Su jefe le da la vuelta.

— Ya no es invitado a reuniones importantes.

— Está haciendo cosas con las que no concuerda, o cree que debe ocultar lo que realmente piensa.

— Está cometiendo errores tontos todo el tiempo y no puede descubrir el motivo.

— Sus mentores han dejado la organización o cayeron en desgracia.

— Ya no puede predecir ascensos o quién será visto como alguien de alto desempeño.

Si está en una gran organización y su trabajo no está funcionando para usted, busque otro puesto en otra parte de su compañía. De otro modo, es tiempo de preparar su currículum y buscar en el exterior.

3. ¿CÓMO ESTÁ POSICIONADO PARA SU FUTURA CARRERA?

¿Estas declaraciones aplican para usted?

— Tiene una buena reputación profesional tanto dentro como fuera de su organización.

— Las personas le piden ayuda y consejo, y usted trata de ayudarlas.

— Sabe qué es lo que quiere aprender a continuación y durante el último año ha invertido su propio dinero para mejorar su carrera o expandir su conocimiento.

— Sabe cuáles son los temas relevantes en su ámbito.

— Sabe cuál será el siguiente desafío técnico en su ámbito.

— Tiene una serie de contactos profesionales a los que puede pedirles apoyo.

— Ofrece voluntariamente su tiempo en diversas formas.

Si puede responder “sí” a cinco o seis de estas, está bien posicionado para dirigir su carrera. De no ser así, puede cambiar fácilmente las cosas.

Si está pensando en renunciar a su trabajo, es tiempo de un análisis rápido. Al responder las anteriores preguntas, será capaz de construir los activos de su carrera y posicionarla para el futuro.