“No reconocía en lo que me había convertido, era insignificante”

Porque para ella e l papel de madre está por encima de todo . “Ese sin duda prevalece sobre todo. Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y para siempre porque una vez que te conviertes en progenitor, perteneces a otros seres, ya no te perteneces por completo . Toda mi vida y mis elecciones condicionan la vida de mis hijos. Sus necesidades y prioridades son mi prioridad, y estoy muy atenta a cualquier cosa que pueda influir o perjudicarlos. Por lo tanto, soy madre continuamente, y solo cuando están en la escuela puedo comenzar mi trabajo humanitario y político “.

“Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido, era más pequeña, como insignificante . Sentí una tristeza profunda y real , estaba herida. Por otro lado, fue interesante volver a conectar con esta humildad e incluso esa insignificancia que sentí”, señala a Le Figaro.

