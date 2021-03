¿No quieres que tu viejo móvil te sirva solo de pisapapeles? Aquí tienes algunas ideas para darle una segunda vida

Todos tenemos por casa los antiguos móviles de la familia por distintos motivos: se ha roto la pantalla, hemos comprado uno mejor y más nuevo, nuestra tienda nos ha ofrecido una oferta a plazos, etc. La mayoría de la gente los vende si funcionan, pero muchas veces terminan acumulando polvo pudiendo estar cumpliendo otras funciones mucho más útiles. ¿Y tú, qué haces con ellos?

IDEAS PARA REUTILIZAR TU ANTIGUO TELÉFONO MÓVIL

El móvil como consola portátil:





Los juegos para smartphones a veces pueden ser muy entretenidos. Algunos usuarios aman tanto jugar en el móvil que terminan quedándose sin batería por la calle o sin almacenamiento por la cantidad de memoria que ocupan en el dispositivo. ¿Por qué no descargas todos esos juegos en tu antiguo móvil y lo usas como si de una Nintendo DS se tratase?

De esta forma ahorrarás espacio, batería y tendrás todos los juegos y tu progreso en un mismo dispositivo. Al usar este dispositivo solo para los juegos, tu móvil principal estará más limpio y el viejo funcionará mejor al dedicarse completamente a esas pocas aplicaciones.

Puedes agregarle accesorios para que parezca una consola. 20BITS

Para los más peques y más mayores de la casa:





Puedes darle tu viejo smartphone a los niños de tu entorno para que lo usen como juguete (sin batería), hacer algunos ajustes para que no entren en determinados sitios y dárselo cómo “primer móvil” a los niños en vez de comprarles uno nuevo y caro. También puedes dárselo a los más mayores, para que aprendan a usar un smartphone (si es que no lo tienen), o para que se actualicen si tienen un modelo muy viejo y enseñarles a usarlo mejor.

Tu antiguo móvil puede ser su primero. 20BITS





Probablemente tengas un amigo al que le funcione mal el móvil, se le haya roto, robado, perdido o conozca a alguien en esa situación. No hay nada mejor que darle a alguien tu viejo smartphone (si está en buenas condiciones, claro) y poder otorgarle una segunda vida.

Puedes llevar tu viejo smartphone en el coche y tenerlo de manera exclusiva para usarlo como GPS. De hecho, incluso puedes comprarle un soporte y será un uso muy útil que evitará que alguno de los acompañantes y viajeros que vayan contigo tengan que sacar su móvil para usar el Google Maps. Además, la batería de tu smartphone actual estará intacta al llegar al destino porque no has tenido que emplearlo como GPS.

Convierte tu móvil en un GPS. 20BITS





Los marcos de fotos digitales fueron flor de un día en el mercado tecnológico. Su éxito fue breve, pero la idea no era nada mala. Puedes convertir tu antiguo smartphone (si tiene una pantalla considerable, claro) en un marco de fotos digital. Para ello, coloca tu smartphone en un lugar aparente y déjalo cargando; en los ajustes debes configurar tu pantalla de bloqueo para que siempre permanezca activa y después te descargas alguna aplicación, si es que tu teléfono no te lo permite, que permita la presentación de fotos de la galería en el fondo de pantalla y listo.

Marco de fotos. FilmEventos





Con la app de Camy puedes usar tu smartphone antiguo como cámara de seguridad en tu casa, oficina o segundo domicilio. Para ello se tiene que instalar la aplicación en ambos móviles: en el que va a ser la “cámara de seguridad” y tu smartphone convencional. Después, se instala la aplicación en el móvil con el que accederemos a la emisión en directo. Con una simple captura de código QR da acceso al control a distancia de la grabación.

Conviértelo en un reproductor MP4:





Hace años se pusieron de moda los reproductores mp3 y mp4, concretamente el iPod de Apple era el rey dentro del mercado; ¿su motivo?, muy sencillo: el iPod era mucho más barato que el iPhone del momento y tenía un diseño muy similar, te permitía hacer prácticamente lo mismo, solo que sin poder llamar ni enviar mensajes por WhatsApp porque no contaba con lector de tarjetas SIM. Hoy en día el uso de estos aparatos ha quedado completamente en el olvido y se emplea el smartphone para escuchar música y consultar las redes. Sin embargo, puedes usar tu viejo smartphone como reproductor MP3 para usarlo en viajes, para correr, llevarlo al gimnasio, etc. De esta manera tu móvil no correrá el peligro de que te lo roben y podrás usarlo sin miedo a que se rompa porque ya no lo usas como teléfono principal.

Puedes usarlo con total seguridad porque no te importa tanto su estado. 20BITS

Puedes reservar ese teléfono en tu bolso, maleta o mochila apagado y dejarlo para cuando haya una emergencia y se necesite algún dispositivo.

Revenderlo o reciclarlo, pero nunca tirarlo:

Existen mil lugares para reciclar tu teléfono como TRAGAMOVIL, Oxfam Intermon, entre otras ONGs. Además, algunas tiendas de telefonía móvil (Orange, PhoneHouse…) tienen la opción de darles tu viejo móvil si eres cliente.

