¿No quieres aceptar las condiciones de WhatsApp? Telegram y otras apps de mensajería alternativas

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo. Eso no quiere decir que sea la mejor, que sea la que tengamos que utilizar, ni mucho menos que sea la única.

Te ofrecemos una lista muy selecta de aplicaciones gratis de mensajería que te ofrecen los mismos servicios que WhatsApp (e incluso más) por si quieres probar otras alternativas y escoger la que más te guste.

Telegram





La primera aplicación y la más sonada y preferida por muchos es Telegram, el principal rival de WhatsApp. Lo más interesante de la app es que ofrece un cifrado de extremo a extremo para llamadas de voz predeterminado, con lo cual nadie podrá escuchar tus llamadas. Sin embargo, el cifrado para los mensajes de texto tiene que activarse manualmente para evitar que se guarden registros.

Posee conversaciones encriptadas y muchas funcionalidades como el modo multidispositivo, conversaciones secretas con mensajes que se autodestruyen, pagos en los chats… Y además recopila mucha menos información y datos de sus usuarios (aunque no es la que menos), lo cual ya es un gran avance. La mayor ventaja es que probablemente sea la aplicación más similar a WhatsApp y a la que acepten cambiarse todos tus amigos y familiares.

Imagen de archivo de una persona usando Telegram. WIKIMEDIA

Signal





Con los recientes cambios en las políticas de privacidad de Facebook, Signal se ha posicionado como una de las mejores alternativas a WhatsApp, y mucho más desde que Elon Musk, CEO de Tesla, publicó un tuit recomendando la aplicación. La principal característica de Signal es que está centrada 100% en la privacidad del usuario, a tal punto que el único dato que recopila de estos es su número telefónico, la fecha que se unió al servicio y en la que se inició la sesión por última vez.

Funcionalmente es muy parecida a WhatsApp, ya sea para enviar mensajes, crear grupos, hacer llamadas de voz y vídeo grupales (de hasta ocho personas) o enviar stickers.

Signal es una app de mensajería multiplataforma que no comparte datos de los usuarios. 20BITS

Wickr Me







Probablemente de las mejores aplicaciones de mensajería orientadas a la privacidad. Wickr Me no requiere un número de teléfono para iniciar sesión y contiene todo tipo de funciones entretenidas como stickers y emojis. Pero hasta aquí llegan las similitudes. No almacena nuestros contactos en sus servidores, no guarda metadatos y borra los mensajes de forma irrecuperable cuando se lo solicitamos. Wickr me elimina todos los datos como la geolocalización de tus mensajes, fotografías y vídeos.

La gran desventaja de esta aplicación es que, al no buscar ser similar a WhatsApp, sus funciones son mucho más simples y se limitan a la comunicación. Además, es muy poco popular, por lo que apenas encontraras gente con la que hablar por esta plataforma.

Wickr Me es la aplicación de mensajería instantánea ultrasegura que utiliza la serie Mr Robot. Wickr Me

Discord





Seguramente conozcas Discord por ser una de las plataformas de comunicación más populares en el mundo de los videojuegos, sin embargo, con el paso del tiempo, su popularidad ha ido creciendo y ha evolucionado a ser un servicio de comunicación mucho más complejo, maduro y completo que WhatsApp. Discord está orientado a crear distintos servidores en los que puedes crear chats de texto y voz temáticos y personalizarlo a tu gusto, como si de una pequeña salita o grupo de reuniones se tratase.

No obstante, la aplicación tiene un sin fin de posibilidades que la hace, sin duda, la opción ideal para aquellos que busquen de la mensajería online algo más serio y elaborado.

Imagen oficial de la aplicación Discord. EUROPA PRESS

Aun así, tampoco tienes que crear servidores para hablar o hacer videollamadas, ya que existen los chats personales y también chats privados dentro de los propios servidores. Sin duda alguna, Discord es una gran aplicación que tiene mucho que ofrecer al usuario sin quitarle su privacidad.

Lo mejor de todo es que ni siquiera necesitas tener tu número telefónico, igual que en Signal y Telegram, cuentas con un nombre de usuario que te identifica y permite conectar con otras personas en la plataforma

