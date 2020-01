No quiere que le digan ‘chumerri’ a su novia

Fue una mordida que me hizo él jugando, estábamos aquí en la cama y me lo hizo jugando. Veo que están demasiado pendientes a las cosas malas.

Al decirle que mejor aclarara si lo de su brazo era un golpe o no, solo contestó: “Qué molestia me causa el día día. Los odio”.

Bueno, ese extracto del “live” se subió a nuestra cuenta de Instagram , lo que motivó al cantante a escribirnos: “En serio tienen que estar subiendo a mi novia como ‘chumerry’. Le estás faltando el respeto a mi novia. Siempre hacen eso. No me dejan vivir en paz ustedes”, escribió.

