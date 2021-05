“No queríamos un pequeño Chernobyl”

Por su parte, las autoridades rusas han incidido en que no ven “motivos” para desconfiar de la versión bielorrusa sobre los hechos. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado así que Bielorrusia, “por lo que se entiende, no hizo aterrizar el avión por iniciativa propia, sino que se guió por las reglas correspondientes en caso de recibir una amenaza”.

Lukashenko ha amenazado así con tomar medidas “duras” ante nuevas provocaciones por parte de Occidente. “ Reaccionaremos con dureza a todo tipo de sanciones, ataques y provocaciones , pero no porque queramos armar una riña en el centro del continente, sino porque Occidente no nos deja opción”, ha justificado.

“Como predijimos, los malvados de fuera y dentro del país han cambiado los métodos de atacar al Estado. (…) E sto ya no es una guerra de información, esta es una guerra moderna híbrida . Hay que hacer todo lo posible para que no vaya más allá”, ha dicho el mandatario, según informaciones de la agencia de noticias BelTA.

