Así lo ha declarado en la presentación del informe del impacto económico del club sobre la ciudad de Barcelona. “Tenemos equipos en Asia que compiten con los colores del Barça, pero no nos metemos más de lleno porque por nuestros valores no queremos participar en juegos violentos, que son el 80%” , afirmó ante los medios.

Aunque existen videojuegos deportivos como las populares franquicias del FIFA de EA Sports o PES de Konami , para Josep Maria Bartomeu no es conveniente que su club se involucre en este ámbito porque no casa con los valores que quieren transmitir.

You May Also Like