‘No queremos entender la gravedad de esto’

Si no protestaban no les iban a pagar.

Me acostumbré y me gusta esa moda.

Haberlo refrendado con objeciones de la Procuraduría de la Administración, que se hizo fuera del procedimiento, que un contratista dijo que no licitó y que no han mostrado los documentos de importación de los módulos.

El sistema que usó para la elección de los magistrados, y no se me ocurre más.

No. Está tratando de ganarse el cariño, pero no reúne el perfil.

No. No hemos visto la conclusión de ninguna investigación.

Que los estamentos de seguridad no jugaron su papel, porque él se paseó con Cortizo, y la cantidad. No fue 80 ni 75: 79.

Nuestro sistema de justicia no sirve y ese contrato se hizo al margen de la ley, porque la ley de contrataciones permite la resolución del contrato aplicada e invocada por el Estado, no por la empresa.

