“No queremos dar una imagen de unión”

Esta situación no es nueva, advierten, ya que “en múltiples ocasiones” han presentado “planes de mejora que no han obtenido respuesta y se han ido demorando sin ser resueltos”. “Nos sentimos decepcionados con la pobre implicación que el Ayuntamiento ha tenido con los deportistas”, admiten.

Y es que ninguno de los dos quiere ser usado ahora como propaganda cuando realmente durante su preparación no han recibido el apoyo esperado. Ambos han emitido un comunicado público en el que agradecen el apoyo del pueblo, pero no así el de sus responsables políticos, a quienes recriminan la falta de ayuda cuando realmente lo necesitaban: en plena preparación para los Juegos.

You May Also Like