“No puedo fingir que soy fuerte siempre”

Sobre el inicio de Tortilla. Desde el momento que me anunciaron y me invitaron ya os conté que tenía unos viajes en agosto y podría entrar en septiembre. Así que en principio nos vemos en septiembre ❤️

Su participación en este proyecto podría coincidir con su vuelta a las redes sociales, aunque Escanes no ha concretado esta información. “Y sí, es una oportunidad increíble, pero recordad (y me lo recuerdo a mí también) que lo más importante es la salud mental de cada uno”, ha añadido.

“Sobre el inicio de Tortilla. Desde el momento que me anunciaron y me invitaron ya os conté que tenía unos viajes en agosto y podría entrar en septiembre. Así que en principio nos vemos en septiembre”, ha apuntado la mujer de Risto Mejide.

You May Also Like