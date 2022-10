2022-10-16

“La sensación es muy mala, no puedo estar contento con casi nada. Hemos tenido al Real Madrid ahí, con una clara de Ansu con el 2-2. Sabemos que no estamos bien”.

“La sensación es que estamos en una dinámica negativa. Que lo intentamos. Tenemos fe, amor propio. Lo intentamos. Por suerte, son solo tres puntos. Era una oportunidad de seguir líderes y nos vamos de vacío. Las hemos tenido, no hemos aprovechado sus momentos y han defendido muy bien. Hay que cambiar la dinámica de que no nos sale nada”.

¿La Champions los afectó para este partido?

“No creo que haya influido. Hemos tenido al Real Madrid en su área. Hemos tenido nuestros momentos, pero cuando perdonas… No nos ha dado. El Real Madrid se pone líder. Estamos en una dinámica muy negativa que hay que cambiar cuanto antes”.

El equipo

“Creo que no hemos estado mal en la primera parte. Hemos dominado al Madrid. Tengo la sensación de que hemos tenido nuestras opciones. La segunda parte ellos han estado muy bien. Nos ha faltado muchísima contundencia. Si queremos ganar este tipo de partidos, tenemos que cambiar de mentalidad. No estamos en una dinámica positiva. Al final hemos tirado de amor propio, pero no es suficiente. Estamos en una mala dinámica”.

El impacto de esta derrota

“Hoy hemos hablado que lo del primer gol no puede pasar. Tenemos que hacer falta. El Madrid aprovecha los tres contrataques que tiene. Me preocupa que no ataquemos bien. Que no aprovechemos nuestros momentos. No es un gran día. Estamos en una mala dinámica y tenemos que cambiarla ya. Tenemos que ser más maduros y competir mucho mejor”.