“No puedo decir que alguna vez me hayan impuesto hacer algo”

Tiene solo 23 años, pero lleva unos cuantos, muchos, en esto del artisteo. Desde que a los 9 ganara el Premio Veo Veo, la carrera de Ana Mena como actriz y cantante ha ido en continuo ascenso hasta convertirse en una de las artistas más destacadas del panorama musical. Después de varios feat de éxito rotundo, como su colaboración con Fred De Palma, que sigue sonando un año después de su lanzamiento, la malagueña lanza junto a Dellafuente La Pared, un tema que, dice, es ella “en estado puro”..

23 años y es toda una veterana. Sí, muchos años. La verdad es que yo empecé a trabajar en la música casi desde que tuve uso de razón, cuando tenía 8 o 9 años. Eso no quiere decir que no haya tenido infancia ni adolescencia, ¿eh? Yo he vivido todas las cosas que tenía que vivir y lo he hecho a su tiempo. El hecho de cantar no me ha quitado nada de eso. Pero sí es verdad que llevo currando en esto desde muy niña, porque también he hecho cosas como actriz. Ha sido siempre tan vocacional que, gracias a todo ese esfuerzo, hoy se ha convertido en mi profesión y estoy muy feliz de poder dedicarme a lo que me gusta.

Con esa edad, ¿cómo lo tiene una tan claro? Pues no lo sé [risas]. Supongo que era mi manera de expresarme. Esas cosas se ven desde chiquititos. La música era mi manera de jugar, de pasarlo bien. Como al niño que le gustan las motos, pues a mí me gustaba cantar y siempre lo tuve claro.

Y con el apoyo total de sus padres a pesar de esa edad tan difícil. En eso he tenido mucha suerte, porque yo, la verdad, era y soy muy pesada y los tenía a los pobres de un lado para otro. Me acuerdo que, con 12 o 13 añitos, me salían galas en Murcia, conciertos, y mi padre me llevaba desde Estepona hasta allí para luego tener que volver toda la noche conduciendo porque trabajaba al día siguiente a las 7 de la mañana. Y todo porque yo quería e insistía. Nadie mejor que mi familia y yo para saber lo difícil que es el mundo de la música.

Entiendo que no ha tenido padrino y todo ha sido a base de esfuerzo. Si, desde abajo. Estoy muy orgullosa de que haya sido así. Trabajando mucho, pegándome muchas hostias y aprendiendo de ellas. Todo te acaba construyendo con mucha fuerza.

¿Siente que se ha tardado mucho en llegarle el éxito? No. Pienso que las cosas llegan cuando llegan. Las cosas no son todo lo rápidas que nos gustaría. Yo vengo desde abajo, no he salido tampoco de una plataforma donde me pudiese ver mucha gente y entiendo que todo tiene su proceso. Estoy muy contenta por cómo están saliendo las cosas y está evolucionando mi proyecto.

Hizo sus pinitos como actriz. ¿Dejó aparcada la interpretación por la música? No exactamente. La música siempre fue mi primer plan, por así decirlo, pero es verdad que la interpretación me gusta mucho. Además, ambas van muy ligadas. Últimamente lo echo mucho de menos, sobre todo cuando hace tiempo que no haces un proyecto grande, tipo serie. Siempre que me sea posible compaginarlo con la música, estaré encantada de actuar.

¿Se ve ahora en algún otro concurso o talent? Ahora mismo no lo tengo en mi cabeza. Pienso que es una responsabilidad muy grande. Igual que ir a Eurovisión, que hay que ser muy valiente. Ahora estoy centrada en mi música y creo que estamos en un momento creativo espectacular.

Se cumplen dos años de su primer disco. ¿Se esperaba que las cosas cambiaran en tan poco tiempo? La verdad es que me han pasado cosas muy bonitas. Cantar con gente que admiraba, el éxito en Italia y ahora también aquí, de la canción con Fred De Palma… No sé, no me esperaba nada porque creo que no es lo que suele pasar. Lo que quiero ahora es aprovecharme de todo eso y seguir currándomelo.

¿Le da tiempo a disfrutar del momento? Intento que sí. Además, yo soy muy disfrutona. Me tocan 5 euros y me echo a brindar con una copa de vino. Creo que tendemos a enrocarnos en detallitos que no tienen importancia y dejamos de disfrutar momentos que sí valen la pena. Hay que pararse, sentarse y saborearlo.

¿Tiene poder de elegir lo que hace y lo que no hace en su carrera? Por supuesto. No puedo decir que alguna vez me hayan impuesto hacer algo, he tenido mucha suerte en ese sentido gracias a la libertad que me ha dado mi equipo a la hora de tomar decisiones. Pero sí es verdad que ahora lo tengo más claro que nunca. Intento hacer las cosas que me representan y lo que no, no lo hago.

¿Cómo vendería La Pared? Una canción que es Ana Mena en estado puro. La que nadie ha visto todavía pero que es la que realmente es. De hecho, me han felicitado muchos amigos míos, que al final son los que me conocen de verdad, porque dicen que esta es otra Ana Mena. Lo que en realidad quieren decir es que estoy enseñando la Ana que ellos conocen y que me pedían que sacara desde hace ya mucho tiempo. Ahora ya lo he hecho y me gusta, y creo que la sacaré más veces. La historia de La Pared me representa y, además, está contada con un lenguaje muy poético pero, a la vez, muy callejero, con la jerga que utilizamos todos. Son verdades como puños, pero contadas de una forma hasta poética. En cuanto al estilo, es una fusión de muchos que me gustan y con los que me siento cómoda: el flamenco, el R&B o el trap.

¿Por qué era tan especial colaborar con Dellafuente? Porque es un artista al que admiro desde hace mucho tiempo. Creo que tiene una personalidad arrolladora. Inmediatamente lo captas, sabes quién es.

Una artista tan versátil, ¿se pone límites en algún estilo musical? Pues no lo sé, ahora mismo no me veo haciendo heavy metal [risas]. Hay que gritar mucho y yo no estoy para eso.

Con la vuelta de OT hace casi tres años y las nuevas hornadas de talentos, ¿los artistas tenéis algún tipo de recelo? Al revés. Siempre es enriquecedor para la música que salga gente nueva que dé un toque de aire fresco a todo lo que ya existe. Me parece muy guay. Eso siempre te da energía para seguir con lo tuyo, seguir trabajando y haciendo mejor las cosas.

¿Le ha dado tiempo a pensar en un plan B fuera de la música? La verdad es que apuesto todo a una carta. Eso no quita para que me gusten otras cosas. Si no me hubiese dedicado a la música, lo habría hecho a la psicología o a la publicidad. Los niños también me encantan, así que lo mismo habría sido profesora. Me gustan muchas cosas, y podría hacerlas, pero no lo concibo. Si el día de mañana no canto, me las ingeniaría para seguir ligada de un modo u otro a la música.

¿Subirse a un escenario es el sumun? No creas. Me encanta el escenario, pero también me gusta mucho todo el proceso anterior. Me gusta el estudio. Ahí estás creando la casita de muñecas y el escenario es el mejor expositor de un centro comercial donde la exhibes. Es todo tan bonito y se echa tanto de menos… Más ahora, que no podemos salir, viajar y hacer conciertos.

¿Le ha afectado mucho la pandemia? Personalmente, estoy disfrutando de estar con los míos, que suele ser posible. Además, está sirviendo para descansar. No tenía un fin de semana libre desde septiembre. Ese es el lado positivo de la tragedia que está pasando. Sin embargo, profesionalmente nos ha dado una gran bofetada a todos al mismo tiempo. Ahora viene el verano, que es la época fuerte para los artistas, y ni siquiera vamos a poder aprovecharla. Es una faena. Lo peor es la incertidumbre de no poder hacer planes a corto y medio plazo.

ana mena Cantante y actriz

25 de febrero de 1997

Estepona (Málaga) Actriz y cantante de 23 años, Ana Mena que se dio a conocer en el año 2006, con solo 9, tras ganar la XII edición de los Premios Veo Veo. Su popularidad aumentó cuando participó en la miniserie ‘Marisol, la película’, interpretando a Marisol. En mayo de 2018 publicó su primer álbum titulado ‘Index’. Desde entonces, su carrera ha subido como la espuma con éxitos como ‘Ya es hora’, ‘Se iluminaba’ o ‘No es para tanto’.

¿Hay malas expectativas? Parece que sí. Yo creo que no se podrán hacer conciertos. Lo peor es que no sabemos cuándo arrancará de nuevo, si en septiembre, si el año que viene… Ojalá den con una vacuna o un tratamiento y podamos reanudar todo en agosto, pero difícil. Eso sí, vamos a seguir sacando música. Yo misma, como ves, he sacado dos singles en cuarentena, con toda la dificultad que eso conlleva.

Por lo menos es algo que recordará toda la vida. Sí, sí. Eso sin duda [risas].

¿Le ha dado más tiempo a estar conectada a las redes? No. La verdad es que paso. ¡No busco Ana Mena en Google porque me puedo encontrar de todo! Soy mucho de redes sociales, pero no sé qué me ha dado a mí en esta cuarentena que no las he utilizado mucho. Estoy tan saturada del tema del coronavirus que no quiero leer nada más, así que he dejado bastante aparcado el móvil.